Warnstreik am Flughafen: Großteil der Flüge gestrichen

Hamburg. Wegen eines Warnstreiks der Sicherheitskräfte fällt am Hamburger Flughafen am Dienstag ein Großteil der Flüge aus. 54 der 87 geplanten Abflüge seien bislang gestrichen worden, teilte eine Sprecherin am Morgen mit. Von 89 geplanten Landungen seien bisher 18 aus dem Flugplan genommen worden.

Im Laufe des Tages könne es zu weiteren Änderungen sowie zu Verspätungen bei den noch durchgeführten Flügen kommen. Viele Reisende seien frühzeitig informiert worden, um unnötige Anreisen zum Flughafen zu vermeiden. Trotzdem werde es angesichts der verringerten Kontrollkapazität längere Wartezeiten geben.

Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte hatte Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Schon am Montag hatten Sicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen die Arbeit niedergelegt.

