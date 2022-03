DFL terminiert HSV-Aue: Spiel wird am 5. April nachgeholt

Hamburg. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das am Wochenende wegen eines Coronaausbruchs abgesagte Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen den FC Erzgebirge Aue neu angesetzt. Wie die DFL am Montag mitteilte, wird die Begegnung am 5. April (18.30 Uhr/Sky) im Hamburger Volksparkstadion nachgeholt. Die Partie des 26. Spieltags konnte am Samstag nicht wie geplant stattfinden, da dem HSV wegen positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung stand.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-519117/3

