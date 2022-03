Betrunkener schlägt Bundespolizist ins Gesicht

Hamburg. Ein 35-Jähriger hat am Hamburger Hauptbahnhof einen Bundespolizisten attackiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein Passant die Beamten am Samstagabend alarmiert, weil sich ein stark alkoholisierter Mann aggressiv verhalte. Eine Streife habe daraufhin im Eingangsbereich des Hauptbahnhofes eine Gruppe angetroffenen, die sich lautstark stritt. Aus dieser Gruppe heraus habe der 35-Jährige die Beamten zunächst provoziert und dann einen der Bundespolizisten plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann wurde festgenommen und auf das Revier am Hauptbahnhof gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab laut Bundespolizei 2,66 Promille. Nachdem der 35-Jährige ausgenüchtert war, wurde er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-501227/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg