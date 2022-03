Towers-Coach: "Wir spielen nicht nach unseren Möglichkeiten"

Hamburg. Nach der 73:85-Heimniederlage gegen die Telekom Baskets Bonn sucht Basketball-Bundesligist Hamburg Towers weiter nach seiner Form. "Ich will meinen Jungs Credits geben - wir spielen gerade nicht nach unseren Möglichkeiten und haben den Rhythmus noch nicht wiederfinden können", sagte Trainer Pedro Calles nach der Partie am Samstagabend in der Inselparkhalle.

In dieser lagen die Gäste schnell klar vorn und gaben die Führung bis zum Ende auch nicht mehr ab. "Bonn hat seine Vorteile von Anfang an gut ausgespielt und das gesamte Spiel damit kontrolliert. Den dadurch entstandenen Zehn-Punkte-Rückstand konnten wir über die gesamten 40 Minuten nicht effizient verringern", räumte Calles ein.

Nationalspieler Justus Hollatz, der wie Maik Kotsar und Robin Christen sein Comeback feierte, versuchte der klaren Niederlage dennoch etwas Positives abzugewinnen. "Wir haben heute auch wieder gesehen, dass wir nie aufgeben. Das ist wichtig."

Im Kampf um die Playoff-Teilnahme konnten die Towers trotz des Einsatzes des Trios allerdings keinen Boden gutmachen. Die nächste Chance, wieder zu punkten, hat das Team am Samstag gegen MHP Riesen Ludwigsburg. Zuvor steht am Mittwoch noch das Europacup-Heimspiel gegen Slask Wroclaw aus Polen an.

