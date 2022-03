SPD will Programm für Landtagswahl beschließen

Lübeck. Die schleswig-holsteinische SPD will bei einem Landesparteitag ihr Programm zur Landtagswahl am 8. Mai beschließen. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller wird den Delegierten das Programm am Samstag (Beginn 10.00 Uhr) in Lübeck vorstellen. Ein zentraler Punkt unter dem Motto "Sozial.Digital.Klimaneutral." ist der Klimaschutz. So will die SPD schon 2040 für Schleswig-Holstein Klimaneutralität erreichen und damit fünf Jahre früher als vom Bund für ganz Deutschland geplant. "Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und uns anstrengen," hatte Losse-Müller bei der Vorstellung des Programmentwurfs Ende Februar gesagt. Die SPD strebt die Ablösung der Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unter eigener Führung an.

© dpa-infocom, dpa:220311-99-483444/2

