Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1215,4

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Freitag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100 000 Menschen liegt jetzt bei 1215,4 - nach 1155,7 am Vortag und 971,6 am Freitag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Freitagabend weiter hervorgeht (Stand 18.53 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Freitagmorgen 1439,0.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Freitag in Schleswig-Holstein bei 6521; eine Woche zuvor waren es 4565. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 427 Patienten in den Kliniken - 5 mehr als am Donnerstag. 41 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt (+1) und weiterhin 18 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Menschen binnen einer Woche liegt im Norden bei 5,46. Am Freitag vor einer Woche waren es noch 5,81.

Es starben weitere sechs Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 2186.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte weiterhin Flensburg mit jetzt 1973,7 - noch immer gefolgt von den Kreisen Nordfriesland (1863,6) und Dithmarschen (1792,1). Am niedrigsten war die Inzidenz nicht mehr im Kreis Pinneberg, sondern nun in Lübeck mit 865,0.

