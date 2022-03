Günther eröffnet Wahlkampf-Showroom "Moin Daniel"

Kiel. "Moin Daniel" heißt der Wahlkampf-Showroom der CDU, den Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag in Kiel in einem Einkaufszentrum eröffnet hat. Er wolle versuchen, so oft wie möglich dort zu sein, sagte der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 8. Mai. "Da habe ich voll Bock drauf." Die CDU plant dort unterschiedliche Wahlkampfformate, Talkrunden und Events.

Während der Öffnungszeiten des Einkaufszentrums werden Wahlkämpfer auch für Bürgergespräche bereitstehen. Die jüngste Umfrage sah die CDU mit 33 Prozent klar als stärkste Partei. In den Wahlkampf geht die Partei mit dem Motto "Kurshalten".

