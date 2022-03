Siebenmeter-Held Bitter sichert 30:29-Sieg des HSV Hamburg

Hamburg. Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben ihren ersten Sieg im Kalenderjahr 2022 gefeiert. Gegen den HC Erlangen gab es für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am Donnerstagabend einen 30:29 (15:13)-Heimsieg. Mann des Abends war der frühere Nationalkeeper Johannes Bitter, der in den beiden Schlussminuten zwei Siebenmeter von Johannes Sellin abwehrte. Beste Werfer waren mit jeweils acht Treffern Casper Mortensen für Hamburg und Simon Jeppsson für die Gäste aus Franken.

Die Hamburger mussten mit einer ausgedünnten Rückraumreihe in die Partie gehen. Die verletzten Dominik Axmann (Bänderriss im Sprunggelenk) und Lukas Ossenkopp (Bänderriss in der Schulter) fehlten ebenso wie der an Corona erkrankte Finn Wullenweber. Dafür standen die zuletzt angeschlagenen Jan Kleineidam, Philipp Bauer und Azat Valiullin wieder im Kader.

Die Erlanger kamen besser in die Partie. "Wir müssen ruhig bleiben", sprach Jansen seinem Team bei einer Auszeit beim 5:9 (16. Minute) Mut zu. Mit Erfolg: Aus einem 8:11 (20.) machte der HSVH dank eines 6:0-Laufs ein 14:11 (26.). In der Folge entwickelten sich ein komplett ausgeglichenes Spiel mit mehreren Führungswechseln und dem besseren Ende für die Hamburger. Mortensens verwandelter Siebenmeter zum 30:29 war die Erlösung für die Gastgeber.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-469890/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg