Ukraine-Krieg 162 weitere Flüchtlinge in Landesunterkünften gemeldet

Kiel. Die Landesunterkünfte in Schleswig-Holstein haben bis Mittwochnacht 1350 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Im Laufe des Tages waren 162 weitere Schutzsuchende gekommen, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Derzeit hielten sich in den Landesunterkünften 904 Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Die anderen wurden bereits auf Kommunen verteilt beziehungsweise sind privat untergekommen.

Die Geflüchteten werden in den Landesunterkünften registriert, vorläufig untergebracht, medizinisch untersucht und bei Bedarf gegen das Coronavirus geimpft. Nach dem Willen der Landesregierung sollen die Menschen möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden.

