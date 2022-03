Nord-FDP sieht sich auch in nächster Landesregierung

Kiel. Die FDP in Schleswig-Holstein geht fest davon aus, dass sie nach der Landtagswahl am 8. Mai auch der nächsten Landesregierung angehören wird. "Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr groß", sagte Spitzenkandidat Bernd Buchholz am Donnerstag in Kiel. Der Wirtschaftsminister nannte auf die Frage nach einer Neuauflage der Koalition mit CDU und Grünen - oder eine Ampel mit SPD und Grünen auch eine klare Präferenz: "Wir würden gerne mit Daniel Günther weiterregieren". Der CDU-Politiker führt seit 2017 ein Regierungsbündnis mit Grünen und FDP.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap sieht die FDP bei neun Prozent. Dies sei eine gesunde Basis für die FDP und eine ausbaufähige Position, sagte Buchholz. Der FDP sei es immer gelungen, bei Wahlen gegenüber Umfragen noch kräftig zuzulegen.

Die Spitzen der Nord-FDP stellten in Kiel ihr gut 100 Seiten starkes Wahlprogramm vor, das ein Parteitag an diesem Sonntag beschließen soll. Es sei ausgelegt auf ein Wahlergebnis von 15,1 Prozent, sagte der Leiter der Programmkommission, Landtagsfraktionschef Christopher Vogt.

