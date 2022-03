Wahlumfrage: CDU weiter vorn, Mehrheit zufrieden mit Jamaika

Kiel. Knapp acht Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt die CDU bei den Wählern weiter vorn. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Demnach würden rund 30 Prozent der Befragten derzeit die CDU wählen, die damit ihren Vorsprung im Vergleich zum Januar um fünf Prozentpunkte ausbauen kann. SPD und Grüne liegen gleichauf bei 20 Prozent, gefolgt von der FDP mit neun Prozent.

Damit wäre eine Fortsetzung der aktuellen Jamaika-Koalition möglich. Das scheint auch im Sinne der Wähler zu sein: 78 Prozent der Befragten gaben an, mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden zu sein. Das sind 7 Prozent mehr als noch im Januar. 43 Prozent der Wahlberechtigten sprachen sich dafür aus, dass die CDU die Landesregierung auch künftig anführen soll. Das könnte sie den Ergebnissen der Umfrage zufolge auch in einem Zweierbündnis mit den Grünen oder in einer Großen Koalition mit der SPD. Eine Ampel-Koalition mit SPD, Grünen und der FDP wäre rechnerisch ebenfalls möglich.

Auch mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich die Mehrheit der Befragten (74 Prozent) zufrieden. Im direkten Vergleich mit seinen Herausforderern für das Amt liegt Günther weiter vorn. Wäre eine Direktwahl möglich, würden sich 65 Prozent für den CDU-Kandidaten entscheiden. Monika Heinold (Grüne) würde den Ergebnissen zufolge neun Prozent der Stimmen erhalten, SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller nur fünf Prozent. Nur 26 Prozent der Befragten gaben an, ihn überhaupt zu kennen.

