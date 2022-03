Damp: Geplatzter Hydraulikschlauch sorgt für Ölfilm

Damp. Ein Schwimmbagger hat in der Hafeneinfahrt von Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Hydrauliköl verloren. Der Ölfilm breitete sich bis zum Mittwochmorgen auf die Hälfte des Hafenbeckens aus, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstagnachmittag war den Ermittlungen zufolge ein Hydraulikschlauch an dem Bagger geplatzt. Der Baggerführer brachte nach Polizeiangaben sofort eine Ölsperre aus, die eine Ausbreitung auf dem Wasser verhindern sollte.

Am Mittwoch waren rund 20 Feuerwehrleute mit einem Boot im Einsatz, um das Öl zu binden. Mitarbeiter von Ordnungsamt und Unterer Wasserbehörde verschafften sich einen Überblick über den Schaden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-447277/2

