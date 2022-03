Holstein Kiel verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Komenda

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Innenverteidiger Marco Komenda haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des ursprünglich 2023 auslaufenden Vertrags geeinigt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, läuft das Arbeitspapier des 25-Jährigen nun bis zum 30. Juni 2026.

Komenda war im Sommer 2020 vom Drittligisten SV Meppen an die Kieler Förde gewechselt. Seitdem bestritt der 1,84 Meter große Linksfuß 26 Partien für die Störche. "Mit der Vertragsverlängerung konnten wir eine feste Säule unserer Defensivreihe frühzeitig langfristig an uns binden", sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. Komenda habe "sich schnell an die 2. Liga gewöhnt und eine sehr gute Entwicklung genommen".

