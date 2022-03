Positiver Test bei Heyer: Einsatz gegen Aue fraglich

Hamburg. Abwehrspieler Moritz Heyer hat wegen eines positiven Corona-Tests das Dienstagstraining des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verpasst. Wie der Club per Twitter mitteilte, wurde jetzt "die PCR-Testung im Labor in die Wege geleitet". Ob der 26-Jährige das Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue verpasst, hängt vom Testergebnis ab. Bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Nürnberg hatte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann wegen einer Gelbsperre gefehlt.

