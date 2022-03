DFB-Pokal HSV-Freiburg am Dienstag: DFB setzt Halbfinalspiele an

Frankfurt/Main. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Halbfinalspiele im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Am Dienstag, 19. April, empfängt Zweitligist Hamburger SV den Bundesliga-Sechsten SC Freiburg. Einen Tag später kommt es zum Duell zwischen RB Leipzig und Union Berlin. Beide Partien werden jeweils um 20.45 Uhr angepfiffen und in der ARD und bei Sky live übertragen. Das Endspiel steigt am 21. Mai in Berlin.

