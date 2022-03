Mehr Frauen führen Agrarbetriebe im Norden

Eine Landwirtin und ihr kleiner Sohn sitzen am Abend auf einer Wiese in ihrem Trecker.

Kiel. In Schleswig-Holstein leiten zunehmend Frauen landwirtschaftliche Betriebe. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, wurden im Jahr 2020 genau 1406 Betriebe von Frauen geführt. Dies entsprach einem Anteil von knapp 12 Prozent, zehn Jahre zuvor waren es noch 9 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt 2020 lag bei 11 Prozent.

Während 58 Prozent der schleswig-holsteinischen Betriebsleiterinnen und Geschäftsführerinnen ausschließlich praktische Erfahrung in der Landwirtschaft hatten, verfügten 42 Prozent (586 Frauen) über eine landwirtschaftliche Berufsbildung mit Abschluss. Von den 1406 Betriebsleiterinnen oder Geschäftsführerinnen arbeiteten 70 Prozent in Teilzeit und 30 Prozent in Vollzeit.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-430154/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg