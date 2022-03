Mann fällt nach Schlägen ins Gleisbett: Polizeifahndung

Hamburg. Fast fünf Monate nach einem Angriff auf einen Mann am Hamburger Hauptbahnhof fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach drei Tatverdächtigen. Die Jugendlichen sollen den 38-Jährigen am 15. Oktober gegen Mitternacht in der U-Bahnstation Hauptbahnhof Nord unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sei zu Boden gegangen, die drei Täter hätten aber weiter auf ihn eingeschlagen und getreten. Einer der Jugendlichen habe ihm das Handy gestohlen, bevor der Mann vom Bahnsteig der Linie 2 ins Gleisbett gefallen sei.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-423856/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg