Energie-Staatssekretär für Ausbau der Windkraft-Flächen

Kiel. Schleswig-Holsteins Energie-Staatssekretär Tobias Goldschmidt hat sich vor dem Hintergrund massiv gestiegener Energiepreise und der Urkaine-Krise für einen stärkeren Ausbau der Windkraft ausgesprochen. "Das wird mit Sicherheit Gegenstand von Koalitionsverhandlungen sein", sagte Goldschmidt am Montagabend nach einem Energiegipfel mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in Kiel. Bislang sind im Norden zwei Prozent der Landesfläche für Windräder vorgesehen. "Ich glaube, da ist noch Luft nach oben", sagte Goldschmidt. Denkbar seien auch 2,5 oder 3 Prozent. Es werde darüber zu sprechen sein, wie dieses Ziel zu erreichen sei. Das Land wählt am 8. Mai einen neuen Landtag.

Derzeit sind in Schleswig-Holstein nach Ministeriumsangaben rund 3000 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 6,9 Gigawatt (GW) in Betrieb. Zusammen mit bereits neu genehmigten Anlagen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden, ergibt sich eine Gesamtleistung von 8,7 GW. Das selbst gesteckte Ziel der Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP sind 10 GW installierte Windkraft-Leistung an Land bis 2025.

