Wetter Hamburg: Sonne satt und bis zu 13 Grad – der Frühling ist da

Hamburg. Viel Sonne und Temperaturen im zweistelligen Bereich: Hamburg erwartet in den nächsten Tagen frühlingshaftes Wetter. Während zu Beginn dieser Woche die Meteorologen von wetter.net mit einer Höchsttemperatur von 8 Grad Celsius am Montag und 9 Grad am Dienstag rechnen, soll es den Rest der Woche wärmen werden.

Für den Mittwoch werden Höchstwerte von bis zu 11 Grad vorhergesagt, bis Freitag steigt die Temperatur auf bis zu 13 Grad und das Ganze bei viel Sonne.

DWD: Sonnenschein am Tag, Frost in der Nacht

Auch wenn das Wetter schon geradezu frühlingshaft ist, warnen Wetterexperten weiter vor Frost in der Nacht. Denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt weiterhin trockene Kaltluft aus Skandinavien nach Schleswig-Holstein und Hamburg.

In der Nacht zu gibt es im Norden im Landesinneren leichten Frost bei minus vier Grad, auf den Inseln ist es wärmer und meist frostfrei bei maximal zwei Grad.

