DHB-Pokal Luchse scheitern im Pokal-Viertelfinale am VfL Oldenburg

Hamburg. Der Traum vom erneuten Erreichen des Finalturniers im DHB-Pokalwettbewerb ist für die Frauen der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten geplatzt. Das Team von Trainer Dubravko Prelcec verlor sein Viertelfinale am Sonntag beim Bundesliga-Rivalen VfL Oldenburg mit 21:27 (10:16). Beste Werferin des Vorjahresfinalisten war Marleen Kadenbach mit zehn Treffern. Für die Gastgeberinnen erzielte Maike Schirmer sieben Tore.

Die Luchse lagen beim 3:2 (7. Minute) letztmals in Führung. Danach zog Oldenburg davon. Der Sechs-Tore-Rückstand zur Pause konnte nicht mehr entscheidend verkürzt werden. Am kommenden Samstag (19.00 Uhr) geht es für die Buchholzerinnen dann gegen den SV Union Halle-Neustadt um wichtige Punkte für den Verbleib in der Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-410904/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg