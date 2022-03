Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Harburg alarmiert (Symbolbild).

Feuerwehr Hamburg Brand in Mehrfamilienhaus in Harburg – Evakuierung

Hamburg. Feueralarm in Harburg: Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus musste das Gebäude in der Nacht zum Sonntag evakuiert werden. Das Feuer war im Keller des Hauses in der Brunsstraße ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte.

Feuerwehr Hamburg: Brand in Mehrfamilienhaus – Evakuierung

Gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Mehrere Rauchmelder hatten in dem Mehrfamilienhaus gepiept. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, zog bereits dichter Qualm aus dem Keller. Die 15 bis 20 Bewohner seien zunächst in einem Bus untergekommen, so der Polizeisprecher.

Nach etwa zwei Stunden durften sie aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Wohnung über dem Brandherd sei nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg