Wetter Hamburg: Sonnenbrille auf! Hauch von Frühling weht in den Norden

Hamburg. Blühende Krokusse, blauer Himmel und viel Sonne – kommende Woche können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf einen Hauch von Frühling freuen. Sogar die Zehn-Grad-Marke wird aller Voraussicht nach ab Mitte der Woche geknackt. Sonnenbrillen-Wetter ist also im Anmarsch.

"Erst das Hoch 'Kai', dann Hoch 'Lion', und ab Montag das Hoch 'Martin' – das wird die nächsten Tage und Wochen wohl so weitergehen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Ein Hoch folge auf das nächste. "Dabei gibt es viel Sonnenschein, nachts aber weiterhin Frostgefahr." In Hamburg sinkt das Thermometer auf 0 bis -2 Grad.

Wetter Hamburg: 10 Grad und viel Sonne – trockener März

"Kaum Niederschlag in Sicht": Das twitterte auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende. Sonne satt gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein auch gleich zum Wochenanfang. Am Montag setzt sich die Sonne nach der Auflösung von Nebelfeldern durch, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad. Ein kleines bisschen wärmer wird es bereits am Dienstag – und am Mittwoch werden in Hamburg 10 Grad erwartet. An den Tagen darauf könnte das Thermometer sogar über die 10-Grad-Marke steigen.

Kaum Niederschlag in Sicht!

Erst am Samstag könnten laut deutschem (ICON) und europäischem Modell (EZMW) erste Fronten mit Regen und/oder Schnee auf den Westen bzw. Südwesten übergreifen. Nach dem amerikanischen Modell (GFS) bleiben die Fronten weiter über Westeuropa hängen. /V pic.twitter.com/ouWWAgwlDM — DWD (@DWD_presse) March 5, 2022

In Norddeutschland soll es nach Angaben von Dominik Jung bis zum Monatsende trocken bleiben. Damit droht auch eine Dürre. "Das könnte möglicherweise der Startschuss für einen neuen Dürre-Frühling sein", so der Wetterexperte. "Auch der April und der Mai sollen laut langfristigen Wettertrends weniger Niederschlag als üblich bringen."