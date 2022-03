2. Bundesliga FC St. Pauli wirbt mit "No War"-Shirts für den Frieden

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat vor seinem Heimspiel gegen den Karlsruher SC für den Frieden geworben. Die Kiezkicker kamen vor der Partie mit T-Shirts mit der Aufschrift "No War" über den Trikots auf den Platz des Millerntor-Stadions. Sie wollten damit ein Zeichen setzen, die zum Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen Russlands in der Ukraine führen sollten, hieß es dazu am Samstag von Seiten des hanseatischen Clubs.

