Dreifachmord: Ehe des Angeklagten weiter im Blickpunkt

Kiel. Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht auch heute die gescheiterte Ehe des Angeklagten im Blickpunkt. Das Kieler Landgericht hat dafür am dritten Verhandlungstag vier weitere Zeugen geladen, darunter zwei Frauen. Laut Anklage und bisherigen Aussagen scheiterte die Ehe vor allem wegen der Seitensprünge des Zahnarztes und Gewalttätigkeiten gegen seine Ehefrau, mit der er vier gemeinsame Kinder hat. Sie trennte sich von ihm und lernte einen neuen Mann kennen.

Der 48-Jährige soll am 19. Mai 2021 seine Ehefrau und deren neuen Bekannten in Dänischenhagen erschossen und danach in Kiel auch einen gemeinsamen Bekannten des Ehepaares getötet haben - mit einer halbautomatischen Pistole. Mit dieser Waffe stellte er sich am Abend in Hamburg der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft stuft alle Taten als Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen ein. Der Angeklagte, der bislang schwieg, will sich laut Verteidigern möglicherweise am 10. März äußern. Ihm drohen eine lebenslang Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich. Das Urteil wird am 30. März erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-357024/2

