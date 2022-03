Gesundheit Weitere Corona-Lockerungen treten im Norden in Kraft

Kiel. In Schleswig-Holstein stehen ab heute Hotels, Restaurants, Kultur- und Freizeitveranstaltungen wieder allen offen. Dort gilt künftig die 3G-Regel. Besucher müssen eine Schutzimpfung gegen Covid-19 nachweisen, von einer Erkrankung genesen sein oder einen negativen Corona-Test vorlegen, wie aus der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung hervorgeht. Die bisherigen 2G- und 2G-plus-Regelungen werden weitgehend durch 3G ersetzt. Bei 2G plus hatten nur Geimpfte und Genesene, beispielsweise zu Gaststätten, Zutritt. Zusätzlich benötigten sie auch noch einen frischen Negativ-Test. Maskenpflicht bleibt in Innenbereichen überwiegend bestehen.

