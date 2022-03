Trotz klarer Führung: Hamburg Towers unterliegen München

Hamburg. Die Basketballer der Hamburg Towers haben die Überraschung beim FC Bayern München verpasst. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles beim Tabellenführer trotz einer 46:28-Halbzeitführung noch mit 75:86 und büßte damit weiter Boden auf die Playoff-Plätze ein.

Die Hamburger stellten den Favoriten von Beginn dank einer starken Defensive vor Probleme. Zudem erwiesen sich die Gäste äußerst effektiv bei den Dreierwürfen. Bei zehn von 18 Versuchen waren sie erfolgreich. Allerdings hatte es für den Heimteam kurz nach dem Start in das zweite Viertel auch einen Schreckmoment gegeben. Nick Weiler-Babb war nach einem Dunk-Versuch mit dem Kopf auf dem Parkett gelandet. Der offenbar für kurze Zeit bewusstlose Profi musste von Sanitätern auf einer Trage aus der Halle gebracht werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gefahren.

Mit einem 11:0-Lauf startete München dann in die zweite Halbzeit und hatte den Rückstand zum Ende des dritten Viertels auf zwei Punkte verkürzt. Auch im Schlussabschnitt fanden die Towers kaum noch ein Mittel gegen die nun klar dominierenden Gastgeber.

Vor Spielbeginn hatten beide Teams ein Zeichen für die Opfer des Krieges in der Ukraine gesetzt. Auf einem Banner sowie T-Shirts, welches die Spieler trugen, stand der Appell "NO MORE WAR". Zudem liefen beide Mannschaften mit einem Trauerflor auf.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-359480/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg