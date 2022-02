Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten Obdachloser

Hamburg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am Sonntag (11.00 Uhr) zu einem Benefizkonzert in die Hamburger Elbphilharmonie ein. Auf dem Programm des Konzerts des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert stehen Werke von Ludwig van Beethoven und Franz Liszt. Die Erlöse des Konzerts, das jedes Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet, gehen diesmal an 20 Projekte der Caritas zur medizinischen Versorgung von wohnungslosen Menschen. In Hamburg wird die Krankenstube für Obdachlose auf St. Pauli unterstützt. Das Konzert wird live im NDR Fernsehen, im Radiosender NDR Kultur und unter www.elbphilharmonie.de übertragen.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-300573/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg