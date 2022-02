57 Millionen Euro für Sanierung kommunaler Straßen im Norden

Viele Straßen im Norden sind in schlechtem Zustand. Seit Jahren stellt das Land deshalb mehr Geld für die Sanierung bereit.

Kiel. Für die Sanierung maroder Straßen und Radwege in Städten und Gemeinden stehen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr 57 Millionen Euro Fördermittel bereit. "Kaputte Straßen und Radwege sind nicht nur gefährlich, sondern sorgen für Unmut bei Unternehmen, Touristen und Einheimischen", sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Jeder investierte Euro senke die Unfallgefahr.

Seit Anfang 2020 stellt das Land Kreisen, Städten und Gemeinden jährlich Mittel zur Verbesserung ihrer Verkehrssituation zur Verfügung. "Bis 2035 geben wir fast 500 Millionen Euro für die Erneuerung der kommunalen Straßen aus", sagte Buchholz.

Die Mittel stammen nach Ministeriumsangaben aus einem Topf des Landes für den kommunalen Straßenbau, der auch Bundesmittel enthält. Rund die Hälfte der 2022 zur Verfügung stehenden 57 Millionen Euro sind Rücklagen, die in den vergangenen Jahren nicht verbaut werden konnten.

Bisher haben die Kommunen für das laufende Jahr einen Bedarf von insgesamt 50 Millionen Euro angemeldet. "Wir können aktuell alle förderfähigen Vorhaben auch tatsächlich fördern. Die Mittel dafür haben wir", sagte Buchholz. Demnach erhalten 247 Bauvorhaben Geld. Das kann sich laut Ministerium aber im Jahresverlauf ändern, beispielsweise bei Kapazitätsengpässen von Baufirmen.

Daneben stehen im Norden 2022 auch 90 Millionen Euro für die Sanierung von Landesstraßen bereit.

