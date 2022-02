Dienstreiseverbot der Uni Hamburg für Ukraine und Russland

Hamburg. Die Universität Hamburg hat für alle Beschäftigten ein Dienstreiseverbot in die Ukraine und nach Russland verhängt. Zudem werde die Diensterlaubnis für Professoren in den betroffenen Ländern aufgehoben und Exkursionen und studentische Aufenthalte untersagt, wie der Universitätspräsident in einem Brief an die Beschäftigten am Freitag mitteilte.

"Für die Universität Hamburg hat die Sicherheit und körperliche Unversehrtheit ihrer Mitglieder höchste Priorität", begründete er die Entscheidung. Man habe "mit großer Erschütterung" den russischen Einmarsch in die Ukraine vernommen und sei mit den Gedanken bei denen, die sich um Verwandte und Freunde sorgten, hieß es.

Allen Beschäftigten und Studierenden, die sich derzeit in der Ukraine aufhielten, seien angehalten, das Land zu verlassen. Auch Beschäftigte und Studierende in Russland sollten demnach eine Rückreise in Erwägung ziehen.

dpa-infocom, dpa:220225-99-289023/3

