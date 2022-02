Stadtreinigung Hamburg ruft zu stadtweiter Putzaktion auf

Hamburg. Frühjahrsputz in der Hansestadt: Die Stadtreinigung Hamburg hat unter dem Motto "Hamburg räumt auf!" zu einer stadtweiten Putzaktion aufgerufen. Vom 25. März bis 3. April können Freiwillige in Hamburg Abfall sammeln und erhalten zu diesem Zweck kostenlos Handschuhe und Müllsäcke, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Während der Aktionswoche seien auch ungewöhnliche Putz-Events geplant, beispielsweise Mülltauchen.

• Laut Mitteilung haben sich bereits 30.000 Freiwillige von etwa 500 Initiativen angemeldet. "Hamburg räumt auf!" ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA). Unterstützt werde die Aktion vom Hamburger Landesverband des Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

© dpa-infocom, dpa:220225-99-285464/2

