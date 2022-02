204 Konzerte: SHMF will zurück zu alter Größe

Lübeck. Das Schleswig-Holstein Musik Festival will nach zwei mageren Corona-Jahren 2022 wieder mit vollem Programm durchstarten. Mit 204 Konzerten, fünf "Musikfesten auf dem Lande", zwei Kindermusikfesten und dem Werftsommer werde das 37. SHMF wieder zu dem Umfang zurückkehren, den es vor der Corona-Pandemie hatte, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt am Freitag. Als Porträtkünstler wurde der israelische Dirigent Omer Meir Wellber (40) engagiert. Er gelte als einer der talentiertesten Dirigenten seiner Generation, hieß es.

"Wir alle sind sprach- und auch fassungslos angesichts der Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen", sagte Kuhnt. Er hoffe aber, dass der Krieg keine Auswirkungen auf das Festival haben werde.

Das Festival soll am 3. Juli mit einem Konzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle eröffnet werden. Bis zum Abschlusskonzert in der Kieler "Wunderino"-Arena am 27. August erwartet die Besucher die gewohnte Mischung aus klassischer und nicht-klassischer Musik. Insgesamt stehen 201.000 Tickets zur Verfügung.

"Ich halte nichts von der Unterscheidung zwischen einzelnen Musikgenres", sagte Kuhnt. Und so stehen Künstler wie Igor Levit, Martin Grubinger oder Hélène Grimaud neben Götz Alsmann, dem Rapper Danger Dan oder dem Singer-Songwriter Joris. "Im Grunde war auch der Komponist Franz Schubert (1797-1828) ein Singer-Songwriter, auch wenn es diesen Begriff damals noch nicht gab", sagte Kuhnt.

Die Komponisten-Retrospektive des Festivals ist Johannes Brahms (1833-1897) gewidmet. In mehr als 85 Konzerten werden sich Künstlerinnen und Künstler mit seinem Werk auseinandersetzen. Dazu gehören auch moderne Adaptionen seiner Musik und Lesungen mit Schauspielerinnen und Schauspielern wie Martina Gedeck, Axel Milberg und Klaus Maria Brandauer.

"Johannes Brahms ist im Gängeviertel der Hamburger Neustadt, dem damaligen Rotlichtbezirk der Stadt, aufgewachsen. Dem wollen wir mit einer eigenen kleinen Konzertreihe mit dem Titel "Inside Brahms" Rechnung tragen", sagte Kuhnt. Die 2014 eingeführte Komponisten-Retrospektive wird nach seinen Angaben nicht fortgeführt. "Es wird etwas Neues geben, mehr sage ich noch nicht."

Der Etat des SHMF beläuft sich nach Angaben von Finanzchef Jens Boddin auf rund 11,3 Millionen Euro. "Das ist fast so viel wie im Jahr 2019, dem letzten vor Corona", sagte er. Im Jahr 2020 hatte der Etat wegen des stark zusammengestrichenen Programms bei 5,9 Millionen Euro gelegen. 2021 waren es 9,4 Millionen Euro.

Hatten 2021 wegen der Corona-Beschränkungen noch rund zwei Drittel der insgesamt 180 Konzerte unter freiem Himmel stattgefunden, plant das Festival in diesem Jahr wieder mit einer 100-Prozent-Auslastung der Säle. "Wir wollen die Zahl der Open-air-Konzerte wieder zurück fahren", sagte Kuhnt. "Der tägliche Blick auf die Wetter-App hat uns 2021 einfach zu viele Nerven gekostet."

