Minister: Unmittelbare Energieversorgung gesichert

Kiel. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine erwartet der schleswig-holsteinische Energieminister Jan Philipp Albrecht tiefgreifende Folgen für die Energiewirtschaft in Europa. "Die gute Nachricht ist, dass die unmittelbare Versorgungssicherheit mit sämtlichen Energieformen im Land gewährleistet ist", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Nach derzeitiger Einschätzung der Bundesregierung werde es auch bei Erdgas keine Engpässe geben.

"Zu erwarten ist allerdings ein weiterer schneller Anstieg der Strom- und Erdgaspreise", sagte Albrecht. Um dies zu kompensieren, habe die Bundesregierung ein erstes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. "Angesichts der aktuellen Entwicklung wird dies aufgeschnürt und ergänzt werden müssen." Energie müsse auch in schwierigen Zeiten für alle Bürger bezahlbar bleiben.

"Dieser furchtbare Krieg in Europa und die damit zusammenhängende Energiepreiskrise sind auch der entscheidende Weckruf, sich endlich aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und von bestimmten Lieferländern zu lösen", sagte Albrecht. "Wir werden in der aktuellen Lage zwar zunächst auch sinnvolle Alternativen im Bereich der fossilen Energieträger brauchen." Dazu gehöre eine schnelle und verlässliche Versorgung mit Erdgas, das nicht aus Russland stammt. "Aber Gas ist weltweit knapp, kommt meist aus problematischen Lieferländern und führt direkt in die Kostenfalle."

Perspektivisch brauche Deutschland einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien und eine konsequente Dekarbonisierung aller Wirtschafts- und Lebensbereiche. "Nur dann werden wir ein Höchstmaß an Sicherheit und Unabhängigkeit in der Energieversorgung erreichen und dabei das Klima konsequent schützen."

