Wetterdienst: Dreimal so viel Regen wie für Februar normal

Quarnbek/Hamburg. Das Wetter in Schleswig-Holstein ist im Februar bislang ungewöhnlich nass. "Wir liegen mit rund 120 Liter pro Quadratmeter mittlerweile bei etwa dem Dreifachen des normalen Niederschlags", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zu erwarten seien lediglich rund 40 Liter. Der Sollwert ergibt sich aus der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020.

"Das Landesinnere hat noch mal mehr abbekommen als die Küste", sagte der Meteorologe. Während an Nord- und Ostsee zwischen der zweifachen und der dreifachen Menge an Regen gefallen sei, habe es im Binnenland stellenweise das Vierfache an Regen gegeben. Mancherorts gibt es mittlerweile Überschwemmungen wie in der Nähe von Quarnbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort standen am Montag Felder und Ackerflächen teils unter Wasser.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-225097/3

