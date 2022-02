Hoffnung auf 25.000 Zuschauer beim DFB-Pokal-Viertelfinale

Der HSV kann sich Hoffnungen machen, sein DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Karlsruher SC am 2. März vor 25.000 Zuschauern auszutragen. Die rot-grüne Regierungskoalition will die beschlossene Lockerung der Corona-Regeln vorziehen und der Senat lässt Zustimmung durchblicken.

Hamburg. Der HSV kann sein DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Ligarivalen Karlsruher SC am 2. März möglicherweise vor 25.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion austragen. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen machten sich am Sonntag dafür stark, die eigentlich erst für den 4. März vorgesehenen Lockerungen der Corona-Regeln bei Sportgroßveranstaltungen vorzuverlegen. Bislang sind nur 10.000 Zuschauer erlaubt.

Die sportpolitische Sprecherin der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Maryam Blumenthal, sagte: "Mit Blick auf das anstehende Pokalspiel des HSV am 2. März sprechen wir uns nun ebenfalls für eine Anhebung der Zuschauendenzahl aus." Unterstützt wurde sie vom SPD-Abgeordneten Hansjörg Schmidt, der twitterte: "Der Ruf nach Erhöhung der Zuschauerkapazitäten zum DFB-Pokal ist nachvollziehbar und angesichts der zwei Tage später stattfinden Lockerungen doch auch vertretbar." Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) twitterte, dass er und seine Partei an einer Erhöhung der Kapazitäten "arbeiten".

Nach Ansicht der Grünen ermöglicht die aktuelle Corona-Lage Spielraum. Eine Ausnahmegenehmigung unter Einhaltung bekannter Sicherheitsstandards wäre aufgrund des auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen und zwei Tage später folgenden Lockerungsschritts vertretbar. "Es ist an der Zeit, den Fans, die der Hamburger Fußball in den letzten zwei Jahren durch die vielen Geisterspiele schmerzlich vermisst hat, jetzt entgegenzukommen", sagte Blumenthal.

Kritik am Vorgehen der Koalition kam vom CDU-Fraktionschef Dennis Thering, der in der Sache ebenfalls für eine Ausweitung der Zuschauerkapazitäten ist. "Dass (...) ausgerechnet die Grünen als senatstragende Partei diese Forderung heute raushauen, lässt die Frage aufkommen, ob man sich entweder vom Koalitionspartner absetzen möchte oder sich in der Koalition mit den eigenen Vorstellungen nicht durchsetzen kann." Corona scheine dem Koalitionsklima nicht gutzutun.

Stadtrivale FC St. Pauli bestreitet sein DFB-Pokal-Viertelfinale bereits am 1. März - allerdings auswärts beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-214244/3

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg