Radfahrerin von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Neumünster. Eine Fahrradfahrerin ist in Neumünster von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sattelzugs habe die Radfahrerin auf dem rechten Radweg übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau wurde demnach schwer an beiden Beinen verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-193885/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg