Handball-Pokalendrunde: Rekordsieger THW Kiel beginnt

Hamburg. Rekordsieger THW Kiel eröffnet die Halbfinalpartien bei der Handball-Pokalendrunde am 23. April in Hamburg. Die Schleswig-Holsteiner spielen um 13.30 Uhr gegen den Sieger aus der Viertelfinalpartie zwischen dem TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen (Sky).

Es schließt sich um 16.10 Uhr das zweite Vorschlussrundenspiel zwischen Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg und dem HC Erlangen an (ARD und Sky). Das Finale am 24. April wird um 13.25 Uhr angepfiffen und ebenfalls bei ARD und Sky ausgestrahlt. Das hat die Handball-Bundesliga GmbH in Absprache mit den TV-Sendern am Freitag bekanntgegeben.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-191633/2

