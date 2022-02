Flensburgs Handballer setzen gegen Erlangen auf Geduld

Flensburg. Geduld und Konsequenz sollen für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die Schlüssel zum zweiten Sieg des Jahres sein. Auf jeden Fall wollen sich die Norddeutschen im Bundesliga-Duell am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) beim HC Erlangen anders präsentieren als bei der bitteren 25:33-Heimspielpleite am Donnerstag in der Champions League gegen den polnischen Meister aus Kielce. "Das war grundsätzlich zu wenig", sagte SG-Rechtsaußen Lasse Svan am Freitag in einer Medienrunde.

Gegen die Franken haben die Flensburger gleich zwei Rechnungen offen. Im Hinspiel in der heimischen Arena gab es nur ein 27:27, in der zweiten Runde des DHB-Pokals in Erlangen sogar eine 26:29-Niederlage. Die in diesen Partien gemachten Fehler wollen Svan und seine Mitspieler nun vermeiden. Allerdings warnte der 38-jährige Däne: "Die aggressive Abwehr der Erlanger hat uns in den beiden ersten Spielen gestresst. Wir müssen Geduld haben und konsequent sein."

Geduld könnte auch bei der Anreise eine Tugend sein. Geplant ist, dass der SG-Tross am Samstag von Hamburg nach München fliegt, um dann mit dem Bus zum Spielort Nürnberg zu fahren. Für den Fall, dass das angekündigte Unwetter diese Pläne durchkreuzt, werden die Flensburger die Hinreise mit dem Bus bestreiten.

