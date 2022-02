Bislang nur wenige Flugausfälle am Hamburger Flughafen

Hamburg. Am Flughafen Hamburg sind am Freitag bislang nur wenige geplante Flüge abgesagt worden. So seien zunächst ein Abflug nach Amsterdam, eine Ankunft aus Frankfurt sowie eine Ankunft aus München gestrichen worden, sagte eine Flughafensprecherin am Freitag in Hamburg. Ob diese Flüge wegen des Sturm ausfallen oder die Absagen andere Gründe haben, konnte sie nicht sagen. Zunächst waren für Freitag 100 Ankünfte und 98 Abflüge geplant. Es sei durchaus möglich, dass noch weitere Flüge gestrichen werden.

Der Flughafen selbst trifft mit Blick auf das neue Sturmtief, das Freitagabend und in der Nacht zu Samstag erwartet wird, die üblichen Vorkehrungen. So würden beispielsweise bei starkem Wind Hallentore geschlossen und auf dem Rollfeld stehende Gegenstände zur Gepäckabfertigung gesichert. "Das passiert bei uns routinemäßig." Ab Windgeschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern werden zudem keine Fluggastbrücken mehr genutzt. Stattdessen werden die Fluggäste mit Bussen zu den Flugzeugen gefahren.

Ob ein Flugzeug auch bei starkem Wind startet, liege stets in der Entscheidung des Piloten, sagte die Flughafensprecherin weiter. Die Einstellung des Flugbetriebs sei nicht geplant.

