THW Kiel verpflichtet schwedischen Europameister Johansson

Kiel. Handball-Bundesligist THW Kiel hat einen schwedischen Europameister unter Vertrag genommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt Rückraumspieler Eric Johansson zur neuen Saison zu den "Zebras". Der 21 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom norwegischen Meister Elverum HB, gegen den die Kieler am Donnerstag in der Champions League einen 31:30-Erfolg gefeiert hatten. Johansson war mit acht Treffern der beste Werfer der Skandinavier.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Erics Werdegang schon seit Jahren beobachten. Er ist eines der größten Talente Europas", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Wir haben ihn von unserem Zukunftskonzept überzeugt, und er wird mit seinen Qualitäten ein wichtiger Teil davon werden." Johansson, der einen Dreijahresvertrag erhält, soll die Lücke füllen, die Sander Sagosen hinterlässt. Der Norweger wechselt spätestens zur Saison 2023/24 zu Kolstad IL in die Heimat.

