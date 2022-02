St.-Pauli-Trainer Schultz: Keinen Top-Favoriten auf Aufstieg

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli erwartet in der 2. Fußball-Bundesliga einen heiß umkämpften Aufstiegskampf bis zum letzten Spieltag. "Die Tabelle ist so eng beisammen. Bei den ersten sechs Mannschaften kann sich alles innerhalb eines Spieltages oder sogar eines Tages in eine andere Richtung drehen. Es ist zu früh, von den ersten sechs Mannschaften einen Top-Favoriten herauszupicken", sagte der 44-Jährige am Freitag. "Entschieden wird das Ganze irgendwann, wenn es auf die Zielgerade geht. Wenn man dann noch dabei ist, kann das eine schöne Endrunde werden."

Der FC St. Pauli führt derzeit mit 41 Punkten die Tabelle an und ist punktgleich mit dem SV Werder Bremen. Auf den Plätzen danach folgen der Hamburger SV, Darmstadt 98, Schalke 04 und der 1. FC Heidenheim.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfangen die Hamburger Hannover 96, die derzeit lediglich zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation haben. Schultz lobte dennoch einen positiven Trend. "Sie sind unter dem neuen Trainer effektiver geworden. Sie haben eine extrem sichere Abwehr. Das ist eine Truppe mit vielen Spielern, die schon in der 1. Liga aufgelaufen sind und viel Erfahrung haben."

Der FC St. Pauli hat am vergangenen Wochenende nach fünf sieglosen Ligaspielen mit 3:2 beim SSV Jahn Regensburg gewonnen. Gegen Hannover müssen sie auf Innenverteidiger James Lawrence verzichten, der aufgrund von Rückenbeschwerden nicht einsatzfähig ist.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-188563/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg