Holstein Kiel: Mit guter Abwehr und Selbstvertrauen zum Sieg

Kiel. Eine stabile Abwehr und der Glaube an die eigene Stärke sollen für Holstein Kiels seit sechs Spielen unbesiegten Zweitliga-Fußballer der Schlüssel zum nächsten Erfolgserlebnis sein. "Es wird immer schwieriger, gegen uns ein Tor zu schießen, und mit jedem Sieg wird das Selbstvertrauen größer", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Donnerstag über das Heimspiel der Kieler (Samstag, (13.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. Nichts dagegen hätte er aber, wenn es nach den Last-Minute-Erfolgen über Düsseldorf (1:0) und in Aue (3:2) einen frühzeitigeren Sieg geben würde.

Für den 42-Jährigen wird die Partie eine Reise in die Vergangenheit. Rapp durchlief die Jugendabteilung des KSC und absolvierte für die Badener acht Zweitliga-Partien. "Das ist ein besonderes Spiel für mich", gab Rapp am Donnerstag in Kiel zu. Seinen Ex-Club habe er nie aus den Augen verloren. Vor dem Duell des Tabellen-Zehnten gegen den Elften hat Rapp vor allem die Strafraumaktionen und die Standardaktionen als Stärken des Gegners ausgemacht.

Fehlen wird der KSV Lewis Holtby, der Knieprobleme hat. Offen ließ Rapp, ob Winterzugang Kwasi Wriedt ein Kandidat für die Startelf sein könnte. Der für Samstag angekündigte Sturm hat bislang keine Auswirkungen auf das Spiel. Die Kieler Verantwortlichen sind aber im ständigen Kontakt mit den zuständigen Stellen.

