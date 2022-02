Kiels Handballer haben einen Sieg in Norwegen im Visier

Kiel. Die Handballer des THW Kiel wollen am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg über den norwegischen Meister Elverum HB ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz in der Champions-League-Vorrunde untermauern. Aktuell belegen die "Zebras" den vierten Rang in der Gruppe A. Um die Playoff-Runde zu überspringen, müssten sie am Ende der Gruppenphase mindestens Platz zwei belegen.

Nicht helfen können bereits zum dritten Mal in Serie Cheftrainer Filip Jicha und Kreisläufer Hendrik Pekeler, die sich nach ihren Corona-Infektionen noch in der Isolation befinden. Positiv sind zudem Assistenzcoach Christian Sprenger und Torhüter Dario Quenstedt getestet worden. Auch sie sind in Norwegen nicht dabei. Das Kommando auf der Trainerbank übernimmt THW-Nachwuchskoordinator Klaus-Dieter Petersen.

Die Partie wird nicht in Elverum, sondern in der Olympia-Stadt Lillehammer ausgetragen. Erwartet werden bis zu 9000 Zuschauer.

