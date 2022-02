Basketball Wegen Corona: Spiel der Towers in Bamberg fällt aus

Hamburg. Die Basketball-Bundesligapartie der Hamburg Towers bei Brose Bamberg am Mittwoch (19.00 Uhr) ist wenige Stunden vor Beginn abgesagt worden. Der Gastgeber hatte die Verantwortlichen der Towers über mehrere positive Corona-Tests im Team informiert und bei der BBL in Köln einen Antrag auf Spielverlegung gestellt. Diesem sei nach Überprüfung und unter Hinzunahme des vor der Saison installierten Covid-Boards stattgegeben worden, teilten die Towers mit. Über einen Nachholtermin soll in Absprache mit den beiden Vereinen und der Liga demnächst entschieden werden.

Für das Team von Trainer Pedro Calles beginnt die spielfreie Zeit aufgrund der WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft damit früher als geplant. Die nächste Partie ist am 2. März beim FC Bayern München vorgesehen.

