Boldt wünscht sich: "In 1000 Tagen immer noch beim HSV"

Hamburg. Sportvorstand Jonas Boldt will auch in den nächsten Jahren beim Hamburger SV tätig sein. "Am besten bin ich in 1000 Tagen immer noch beim HSV. Das würde bedeuten, dass wir gemeinsam weitere Schritte gegangen sind, denn unsere Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen", sagte der 40-Jährige der "Hamburger Morgenpost" (Mittwoch). Am Donnerstag ist Boldt 1000 Tage im Amt. Sein Vertrag wurde zunächst bis Sommer 2023 verlängert.

Die erste Phase sei eine intensive Zeit gewesen, sagte Boldt über die knapp drei Jahre in HSV-Diensten und kündigte an: "Wir wollen den Weg der Ruhe und Kontinuität weitergehen. Dann werden wir auch erfolgreich sein."

In seinen ersten Spielzeiten verpasste die Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga. Als Trainer waren damals Dieter Hecking und anschließend Daniel Thioune tätig. Anschließend übernahm Nachwuchschef Horst Hrubesch kurzzeitig den Posten. Seit dieser Saison ist Tim Walter der verantwortliche Coach. Die Mannschaft liegt aussichtsreich im Aufstiegsrennen.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-155569/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg