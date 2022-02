SPD kritisiert Corona-Lockerungskurs der Regierung

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Kiel. SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli hat den Lockerungskurs des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) in der Corona-Pandemie kritisiert und Vorsicht angemahnt. "Daniel Günther hat in der Vergangenheit häufig zu früh Lockerungen eingeläutet, um sie dann doch wieder zurücknehmen zu müssen", sagte Midyatli am Dienstag. "Ich befürchtete, dass wegen des aufziehenden Landtagswahlkampfes Daniel Günther immer mehr der Versuchung erliegt, Lockerungen über das vernünftige Maß in Aussicht zu stellen."

Günther sollte sich lieber damit beschäftigen, die "Unionsländerfürsten" und die Bundestagsfraktion wieder einzufangen, statt einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz wieder eigene Lockerungen zu verkünden, sagte Midyatli. "Auch diese wird er eventuell wieder zurücknehmen müssen." Schleswig-holsteinische Extratouren lehnte Midyatli ab.

Günther hatte zuvor diverse Erleichterungen für Freizeit, Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport bekanntgegeben, die am 3. März in Kraft treten sollen. Schon an diesem Wochenende fallen Kontaktbeschränkungen für private Treffen weg, wenn alle Teilnehmer von Covid-19 genesen oder gegen das Virus geimpft sind.

