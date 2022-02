Ein DJ steht in einem Club am Mischpult.

Kiel. Die Diskotheken in Schleswig-Holstein dürfen ab dem 3. März wieder öffnen. Dort soll dann 2G plus greifen, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag ankündigte. Dabei erhalten nur Menschen Zutritt, die geimpft oder oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind und daneben einen aktuellen negativen Test vorlegen oder eine Booster-Impfung haben.

