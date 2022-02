Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz spricht in Neumünster.

Regierung Buchholz für Lockerungen in Gastronomie

Kiel. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat für Hotels und Gastronomie Lockerungen der bestehenden Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. "Die 2G-Plus-Regeln müssen aus meiner Sicht spätestens zum Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats fallen", sagte Buchholz am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

2G bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Gilt 2G-Plus, muss zusätzlich ein negativer Test oder der Nachweis einer Boosterimpfung vorliegen. Am Abend wollte die Jamaika-Koalition über ihre Erwartungen an die Bund-Länder-Beratungen zum Umgang mit Corona am Mittwoch beraten.

Es sei notwendig und möglich, auch den Diskotheken, der Veranstaltungs-Branche und den Schaustellern in den kommenden Tagen eine klare Perspektive zu geben, "dass ab Mitte März die Geschäfte dann auch wieder in altbewährter Manier laufen können", sagte Buchholz. Der Minister rechnet mit klaren Signalen auf Landesebene sowie bei den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern. "Wenn nicht noch wieder etwas Neues dazwischenkommt, dann sollte Mitte März für sie eine klare Perspektive sein."

