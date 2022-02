Mehrere Demonstrationen in Hamburg: Alles entspannt

Hamburg. Ein gutes halbes Dutzend Demonstrationen haben am Sonnabend in Hamburg mehrere Hundert Menschen auf die Straßen gelockt. "Alles friedlich und entspannt", hieß es am Nachmittag aus dem Lagezentrum der Polizei. Außer Verkehrsbehinderungen gab es keine Vorkommnisse. Bei mehreren Demonstrationen ging es um Corona, aber auch Protest gegen Rechts und die Politik Chinas waren Themen der angemeldeten Demonstrationen. Einige Kundgebungen gab es in Bergedorf, außerdem in Harburg, am Jungfernstieg in der Innenstadt und auf dem Altonaer Fischmarkt.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-96683/3

