Einzelhandel: FFP2-Maske statt Impf- oder Genesenen-Nachweis

Hamburg. In Hamburg können von heute an auch wieder Menschen ohne eine Corona-Schutzimpfung oder Genesenen-Nachweis im Einzelhandel shoppen gehen. Laut der Corona-Eindämmungsverordnung gilt nun statt der 2G-Regelung eine FFP2-Maskenpflicht. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sowie die Beschäftigten in den Verkaufsstellen oder Ladenlokalen reichen medizinische Masken.

Ungeimpfte können damit erstmals seit rund zweieinhalb Monaten wieder in Geschäfte abseits des täglichen Bedarfs gehen. Der rot-grüne Senat um Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte die 2G-Regel Ende November angesichts rapide steigender Corona-Zahlen verhängt.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-86147/2

