Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogendealer vollstreckt

Hamburg/Buchholz i. d. Nordheide (dpa) - Ein 40-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist im niedersächsischen Buchholz in der Nordheide verhaftet worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei besteht nach Auswertung digitaler Beweismittel der dringende Tatverdacht, dass der Mann in 20 Fällen mit 75 Kilogramm Marihuana, sieben Kilogramm Kokain und 20 Kilogramm Haschisch gehandelt hat. Der Mann soll zudem versucht haben, Kokain in Containern aus dem Hamburger Hafen zu transportieren. Am Donnerstag hätten die Kriminalbeamten den Beschuldigten dann verhaftet und per Durchsuchungsbeschluss in seiner Wohnung weiteres Beweismaterial, Bargeld und drei mutmaßlich gefälschte Impfpässe sichergestellt.

